Auf und Ab in der Salzburger Liga macht launische Straßwalchner nicht nervös

Straßwalchen und Unentschieden - das passt in dieser Saison noch nicht zusammen. Nach dem dritten Sieg kassierten die wankelmütigen Flachgauer am Samstag gegen Bürmoos die vierte Niederlage in der Salzburger Liga. "Mit etwas Glück hätten wir einen Punkt holen können", sagte Straßwalchens Sportchef Markus Chudoba nach dem 0:1. Dass mehrere Stammspieler erkrankt fehlten, erschwerte das Unterfangen. "Daher war nicht mehr drin. Die Ausfälle sind nicht zu kompensieren", betont Trainer Tomislav Jonjic. "Wenn dann noch ein paar Spieler nicht wirklich am ...