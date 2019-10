Nach der knappen Niederlage im Spitzenspiel der Regionalliga Salzburg kommt von Saalfelden eine Kampfansage Richtung Meister SAK.

Die Enttäuschung hielt sich am Freitag nach der 0:1-Heimpleite gegen den SAK in Saalfelden in Grenzen. "Eine gute Partie von beiden Seiten. Der SAK ist in der Defensive gut gestanden und war im Konter immer gefährlich", erklärte Saalfeldens Sportlicher Leiter Hannes Rottenspacher. Mit dem 15. Sieg in Serie sicherte sich der SAK zwei Runden vor dem Ende den Meistertitel in der Regionalliga Salzburg und kämpft mit Saalfelden im Frühjahr in der überregionalen Eliteliga um den Aufstieg in die 2. Liga.

Gleich nach der Niederlage gab es von den Pinzgauern eine Kampfansage Richtung Nonntal. "Aufgestiegen ist im Herbst noch niemand. Im Frühjahr geht es um das Eingemachte, da wollen wir da sein und uns den wichtigen Titel in der Eliteliga holen", betont Rottenspacher, dessen Verein derzeit fieberhaft an der Tauglichkeit für die 2. Liga arbeitet. Neben der Infrastruktur soll in der Winterpause auch der Kader aufgerüstet werden. "Ein großer Umbau wird nicht stattfinden, aber die eine oder andere Verstärkung werden wir sicher holen", kündigte Rottenspacher bereits vor einigen Wochen Transfers an.

Beim SAK will man sich dagegen in der Pause am Spielermarkt zurückhalten. "Geplant ist derzeit nichts. Es kann aber immer sein, dass sich interessante Optionen auftun. Wir werden unsere Augen offenhalten, aber nicht aktiv suchen", sagt SAK-Präsident Christian Schwaiger, den die Kampfansage aus dem Pinzgau kaltlässt: "Wir haben meiner Meinung nach das bessere Kollektiv, egal wie viele Spieler unser Aufstiegskonkurrent noch holt. Unsere Mannschaft zeigt Woche für Woche, welche Qualität sie hat, und wird das auch in der Eliteliga zeigen."

Einen großen Vorteil gegenüber dem SAK hat Saalfelden aber: Während die Nonntaler noch um Sponsoren und Geld für das benötigte Flutlicht kämpfen müssen, haben die Pinzgauer ihre potenten US-Investoren im Hintergrund. "Es wird eine harte Challenge, an der sich jeder im Verein beteiligen muss, aber ich bin zuversichtlich, dass wir alle Hürden nehmen werden", meint Schwaiger und ist davon überzeugt, dass er den SAK zweitligatauglich machen wird.