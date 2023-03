Aufgewertete Damen eröffnen Mozart Open

Preisgeld wurde auf 6000 Dollar verdoppelt. Rehmans Squash-Turnier im Europark hat nach Querelen mit dem Verband einen neuen Namen.

Seit Montag steht er wieder mitten im Europark, der zehn Tonnen schwere Glaskubus, in dem alljährlich das größtes Squashevent Österreichs ausgetragen wird. Neben der internationalen Elite, die bei den beiden Weltranglistenturnieren um insgesamt 12.000 Dollar Preisgeld spielt, darf sich auch heuer wieder der Nachwuchs im Glaskasten austoben.

Bereits am ersten Tag der "Kids & School Days" nutzten gut 100 Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, mitten im Einkaufszentrum auf Balljagd zu gehen. Bis das Spielfeld wieder abgebaut wird, sollen knapp 500 Kinder aus 25 Klassen teilgenommen haben.

Am Mittwoch musste der Nachwuchs erstmals den Profis Platz machen. Dabei hieß es wie schon im Vorjahr: Ladies first. Allerdings hat das Damenturnier eine bedeutende Aufwertung erfahren. So wurde das Preisgeld gegenüber der Premiere 2022 auf 6000 Dollar verdoppelt und damit dem der Herren angeglichen. "Das ist ein kleiner Beitrag zur Geschlechtergleichstellung und lockt zudem noch stärkere Spielerinnen nach Salzburg", sagt Organisator Aqeel Rehman. So spielen heuer gleich vier Squasherinnen aus den Top 100 der Welt um den Turniersieg. Österreich wird durch die vierfache österreichische Meisterin Jacqueline Peychär und Aqeels Schwester Sabrina vertreten.

Im nächste Woche startenden Herrenbewerb sieht sich der Organisator angesichts der starken Konkurrenz nur als Außenseiter. Den Titel "Austrian Open" hat das Event nach Querelen mit dem Verband übrigens an ein Turnier in Graz verloren. Der neue Name lautet nun "Mozart Open".