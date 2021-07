Aufhauser legt mit 2:0-Sieg in Kapfenberg los

Junges Team des FC Liefering vergab viele Chancen und kassierte eine Rote Karte.

Bei seinem Ligadebüt als Chefcoach des FC Liefering musste René Aufhauser lange zittern, ehe seine junge Truppe endlich auf die Siegerstraße einbog. Zwar waren die Jungbullen am Freitag in Kapfenberg von Beginn an tonangebend. Der befreiende erste Treffer wollte aber erst 20 Minuten vor Schluss nicht fallen. Schon vor der Pause traf Elias Havel einmal nur die Querlatte. Zudem verschoss Dorgeles Nene einen Elfmeter.

Nach einem weiteren Lattentreffer durch Dijon Kameri brach dann schließlich Havel den Bann. Zwar flog Justin Omoregie nach hartem Einsteigen im Mittelfeld noch vom Platz. Joker Daniel Owusu machte aber wenige Minuten später alles klar.

1. Runde: Kapfenberg − FC Liefering 0:2 (0:0). Tore: Havel (70.), Owusu (86.). Rot: Omoregie (83. Foul, Liefering). Gelb-Rot: Cetina (53. Kapfenberg).

Weiters: Austria II - Wacker Innsbruck 1:1 (0:1), Amstetten - FAC Wien 1:1 (0:1), Juniors OÖ - Lafnitz 2:4 (1:3), Horn - V. Steyr 2:1 (1:0), St. Pölten − Rapid verschoben. Samstag: BW Linz - FC Dornbirn (20). Sonntag: A. Lustenau - GAK (10.30).