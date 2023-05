Aufholjagd der BBU-Damen fehlte die finale Krönung

Salzburgerin mussten sich im Halbfinale der 2. Damen-Bundesliga Graz 2 mit 43:46 geschlagen geben. Die Entscheidung fiel erst in der dramatischen Schlussminute.

Nur knapp haben die Basketball-Damen der BBU beim Finalturnier der 2. Bundesliga in der Sporthalle Alpenstraße den Einzug ins Finale verpasst. Die Salzburgerinnen hatten in der Schlussminute der Halbfinalpartie gegen das zweite Team des Erstligisten Graz alle Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Die letzten Punkte gelangen aber den Steirerinnen, die nun am Sonntag (17 Uhr) im Finale auf den BC Vienna treffen. Die BBU-Damen treffen zuvor (14 Uhr) im Kampf um Platz drei auf Innsbruck.

Trainer und Schlüsselspielerinnen fehlten

Obwohl die Salzburgerinnen das letzte Ligaduell gegen Graz drei Wochen zuvor mit 29 Punkten Unterschied gewonnen hatten, gingen sie nicht als klare Favoritinnen aufs Feld. Denn während sich die Steirerinnen fürs Finalturnier mit Erstligaspielerinnen verstärken konnten, mussten die Gastgeberinnen gleich auf mehrere Schlüsselkräfte verzichten. So fehlen am Samstag Svenja Weiß und Valentina Klocker berufsbedingt. Zudem konnte Coach Kenan Biberovic seine Mädels nicht vom Spielfeldrand aus unterstützen. Für ihn sprang Ex-Kapitänin Birigit Schneider ein, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit dem Team auf das Final-4 vorbereitet hat.

Burns versenkte Dreier zum 43:43

Schon in der ersten Halbzeit ging es hin und her, wobei den Salzburgerinnen vor allem in der Schlussphase die nur spärlich besetzte Bank anzumerken war. So gingen einigen besonders intensiv beschäftigten Spielerinnen zunehmend die Kräfte aus. Das nutzte Graz um einen Vier-Punkte-Rückstand noch vor der großen Pause in ein 24:22 zu verwandeln. Dem knappen Rückstand lief Salzburg in der zweiten Hälfte stets hinterher - bis Ella Burns zum Auftakt der Schlussminute den einzigen Dreier des Spiels zum 43:43-Ausgleich versenkte. Danach wollte aber auf Seiten der BBU trotz guter Möglichkeiten kein Ball mehr in der Korb fallen. Als dann mit 16 Sekunden auf der Uhr der letzte Angriffsversuch schnell in einem Grazer Konter endete, war die Entscheidung gefallen.

"Müssen noch einmal alles aus und rausholen"

"Es ist natürlich schade, dass es so knapp nicht gereicht hat. Mein Team hat alles gegeben, am Ende hat aber die nötige Energie und Konzentration gefehlt", meinte Trainerin Schneider. "Wir haben halt sehr viele junge Spielerinnen im Team, bei so einem Finalturnier vor eigenem Publikum flattern dann eben auch ein wenig die Nerven." Am Sonntag soll nun zumindest Platz drei gesichert werden. "Ich erwarte mit da aber ein körperlich sehr hartes Spiel. Ich hoffe, dass meine Spielerinnen die heutige Partie gut wegstecken und alle am Sonntag wieder halbwegs fit sind. Denn um da zu gewinnen, müssen wir noch einmal alles aus uns rausholen", sagt Schneider.

BBU Salzburg − Graz 2 43:46 (22:24). Für Salzburg punkteten: Emma Stockinger (12), Gladys Ntwanya (10), Ella Burns (8), Marina Ramon-López (7), Seda Yildiz (4), Sonja Simeunoic (2).