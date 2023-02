Auftakt in Hongkong: Pertl-Brüder visieren Spitzenplatz an

Auf Hitze-Trainingslager in Thailand folgt erste Standortbestimmung im milderen Hongkong. Lukas und Philip Pertl zählen zu den Favoriten.

Nach seinem Wechsel zu Neo-Trainer Lukas Hollaus geht Triathlet Philip Pertl nun vermehrt eigene Wege. Dennoch ist der Gasteiner weiterhin oft Seite an Seite mit Bruder Lukas Pertl, der weiter mit Langzeitcoach Anton Kesselbacher trainiert, unterwegs. Vom dreiwöchigen Trainingslager in Thailand ging es für die beiden Nationalteamathleten nun zum ersten Wettkampf der neuen Saison: Beim Kontinentalcup in Hongkong zählt das Duo in der Nacht auf Samstag (1.25 Uhr/MEZ) über die Sprintdistanz zu den Favoriten. Philip Pertl ist die Nummer vier des Teilnehmerfelds, Lukas folgt unmittelbar dahinter.

"Die Top 5 sind das Ziel, um gute Punkte für die Weltrangliste zu machen", sagt Philip Pertl. Bruder Lukas spricht auch von einer "Standortbestimmung" nach intensiven Trainingswochen. "Wir haben richtig gut trainiert. Ich bin gesund und munter und will die Trainingsleistungen auch im Rennen umsetzen. Es ist zuletzt viel weitergegangen", sagt der mit 27 Jahren ältere Pertl-Bruder. Im Trainingscamp wurde zuletzt nicht zurückgeschraubt. Der 24-jährige Philip bewertet die im Vergleich zu Thailand milderen Temperaturen in Hongkong positiv. "Das kommt uns jetzt entgegen, da geht alles gleich lockerer."