Aus Salzburg in die große, weite Sportwelt

Harald Bründlinger hat den Sprung von der BBU zum Europacup-Team Skyliners Frankfurt geschafft.

Wie die Zeit vergeht. Letztes Jahr stand Harald Bründlinger noch als Obmann der BBU Salzburg in der Sporthalle Alpenstraße und sah seinem Herzensverein in der 2. Bundesliga zu. Mittlerweile ist er in Frankfurt zu Hause und empfängt als Geschäftsleiter der Nachwuchsabteilung der Fraport Skyliners Gäste wie NBA-Superstar Dirk Nowitzki zum gemütlichen Plausch.

So gut Bründlinger auch seinen Job bei der BBU gemacht hat, dass sich ein deutscher Großclub für einen ehrenamtlichen Funktionär eines österreichischen Amateurvereins interessiert, ist dennoch mehr als ungewöhnlich. Aus völlig heiterem Himmel kam das Jobangebot aus Frankfurt letzten Sommer freilich nicht.

"Ich habe immer wieder einmal aus Interesse bei größeren Vereinen angeklopft. Da ist schon vor fünf Jahren der Kontakt zu Frankfurt entstanden", erzählt Bründlinger. "Als ich dann aber den Anruf bekommen habe, dass sie nun einen passenden Job für mich hätten, ist das trotzdem überraschend gekommen."

Dass die Wahl auf ihn gefallen ist, kam aber nicht von ungefähr. Denn neben seinem offensichtlichen Talent als Netzwerker hat der 35-Jährige vielfältige Erfahrungen im Sportbereich vorzuweisen. Zehn Jahre lang hat er sich für die BBU um alle kleineren und größeren Belange gekümmert − vom neuen Logo bis zum Aufbau einer Struktur inklusive Bürokraft. "Das war eine großartige, aber auch intensive Zeit, denn im Schnitt habe ich übers Jahr mindestens 15 Stunden pro Woche ehrenamtlich absolviert", erinnert sich Bründlinger gern an seine Arbeit für den Salzburger Zweitligisten.

Die theoretischen Grundlagen dafür hat er bei einem Masterstudium des Sport-, Kultur- und Veranstaltungsmanagements in Kufstein erworben. 2014 machte er sich zudem im Sport- und Athletenmanagement selbstständig und betreute Sportler wie den Pinzgauer Triathleten Lukas Hollaus in Sachen Vermarktung und Medienarbeit.

Dieses Sammelsurium an Erfahrungen war für die Verantwortlichen in Frankfurt offensichtlich die perfekte Mischung. "Sie haben ausdrücklich nach einem Allrounder gesucht und mir da auch das nötige Vertrauen geschenkt", betont Bründlinger. Das erste Jahr in Frankfurt war dabei auch ein wenig wie eine Probezeit für beide Seiten. "Ich lerne hier immer noch ständig dazu. Es ist eine interessante Arbeit, auch wenn ich leider viel weniger als bisher mit dem Sportlichen zu tun habe. Zumindest sehe ich von meinem Büro aus direkt in die Trainingshalle", berichtet Bründlinger.

Als Geschäftsleiter der Nachwuchsabteilung betreut er aber auch eines der spannendsten Projekte im deutschen Basketball. Unter dem Motto "Basketball macht Schule" werden lokale Spender gesucht, die Schulteams aus der Rhein-Main-Region umfangreiches Basketballtraining finanzieren. 140 Schul-AGs profitieren aktuell von der Initiative.