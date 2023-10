Ausgeruhte Eisbullen fordern Tabellenführer

Durch den Abbruch in Wien sparten Salzburgs Eishockeyspieler Kräfte für das Spitzenspiel gegen Pustertal. Das beste Drittel der Saison bringt Selbstvertrauen.

Ali Wukovits und Co. wollen den Schwung aus Wien mitnehmen und selbst an die Spitze stürmen.

Gerne wäre der EC Red Bull Salzburg als Tabellenführer in die Toppartie der ICE Hockey League am Dienstag (19.15 Uhr) gegen Pustertal gegangen. Das wäre auch durchaus möglich gewesen, denn die Südtiroler kassierten am Sonntag gegen Laibach ihre erste Saisonniederlage. Die Eisbullen lagen gegen die Capitals ein Drittel lang auf Kurs, dann musste die Partie aber wegen eines technischen Gebrechens in der Halle beim Stand von 2:0 für die Salzburger abgebrochen werden. Da der Abbruch vor Ende des zweiten Drittels passiert ist, bleiben für die Red Bulls nur leere Kilometer. Die Partie wird neu ausgetragen.

Auch wenn es keine Punkte dafür gab, konnten die Salzburger aus ihrer Vorstellung in Wien Selbstvertrauen schöpfen. Immerhin hatten sie die Capitals ein Drittel lang klar dominiert. "Der Abbruch war natürlich schade, weil wir einen super Start hingelegt und, wie ich glaube, sogar das beste Drittel der gesamten Saison gespielt haben", erklärt Verteidiger Lukas Schreier. Zudem könnten die gesparten Kräfte im Heimspiel gegen den Tabellenführer nützlich sein. Der Respekt vor Pustertal ist jedenfalls groß.

"Man hat schon in der Off-Season gesehen, dass sie sich gut verstärkt haben. Wir müssen hinten sehr aufpassen, weil sie eine richtig gute Offensive haben", betont Schreier. Mit 27 erzielten Toren führt der Südtiroler Angriff die Liga an, in der Defensive waren nur die Salzburger erfolgreicher.

Achtgeben müssen die Red Bulls vor allem auf Alex Petan, der schon letzte Saison in Székesfehérvár Top-Scorer war und jetzt mit sieben Toren und zwei Assists auch in Bruneck die Scorerwertung anführt. Aber auch Ex-Bulle Rick Schofield hat sich schnell bei Pustertal eingelebt und hält bei vier Treffern.

Verteidiger Schreier zeigt sich davon jedoch unbeeindruckt. "Wir werden uns natürlich ein paar Clips anschauen, wie sie spielen. Aber hauptsächlich liegt der Fokus auf uns, dass wir unsere beste Leistung bringen."