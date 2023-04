Aushängeschilder hören auf: Erfolgsteam Schwarzach steht vor Generationenwechsel

Schwarzach setzte gegen Siezenheim ein starkes Zeichen im Abstiegskampf. Im Sommer folgt der Umbruch - in der Mannschaft und der Vereinsführung.

Schwarzach bricht nicht ein. Der Aufsteiger, der zuletzt in drei Spielen nur einen Punkt geholt hatte, beendete seine kurze Durststrecke in der Salzburger Liga am Sonntag mit einem 2:1-Heimerfolg über den direkten Konkurrenten Siezenheim und liegt damit als Tabellensiebenter weiter auf einem Nicht-Abstiegsplatz. "Ein sehr wichtiger Sieg für die Moral - und verdient", sagt Erfolgstrainer Mario Krimbacher.

Sein Team dominierte in der Anfangsphase und Fabio Amering traf nach einem Eckball per Kopf zur frühen Führung (16. Minute). Die ...