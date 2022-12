Ausnahmetalent lässt Salzburg vom Tischtennis-Titel träumen

Das neu gegründete Salzburger Tischtennis-Damenteam war die große Überraschung in der 2. Bundesliga. Die erst 13-jährige Walserin Julia Dür mischt zudem in der Einzelwertung vorne mit.

Viel besser als erwartet verlief der Herbst für den Nachwuchs des Salzburger Tischtennisclubs. Allen voran für das neu formierte Damen-Team in der zweiten österreichischen Bundesliga. Das Besondere an dieser Auswahl ist, dass die beiden Salzburger Spielerinnen Julia Dür und Sophia Pichler erst 13 beziehungsweise elf Jahre alt sind und damit zu den jüngsten Teilnehmerinnen in der gesamten Liga gehören.

Nach den ersten elf Runden liegt der UTTC mit zehn Siegen und nur einer Niederlage auf dem dritten Tabellenrang ...