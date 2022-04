Austria bisher hinter den Erwartungen

Die Violetten haben am Samstag in der Fußball-Westliga in Dornbirn mit 0:1 verloren und warten damit weiterhin auf den ersten Sieg.

SN/krugfoto/Krug Daniel jun. Florian Wiedl (l.) und Co. stolperten überraschend über Admira Dornbirn.

1:1 gegen St. Johann, 1:1 gegen Hohenems und 0:1 bei Admira Dornbirn. Mit zwei Punkten aus drei Spielen hinkt Austria Salzburg den eigenen Erwartungen bisher hinterher. Eigentlich wollten die Violetten um den Westliga-Titel mitspielen. Nach drei Runden hat die Elf von Trainer Christian Schaider aber bereits sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Schwaz (2:1 in Hohenems). "Der Start ist natürlich nicht zufriedenstellend. Mit einer besseren Chancenverwertung hätten wir aber bereits zwei Siege auf dem Konto. Gegen St. Johann und Dornbirn haben wir einfach zu viele Möglichkeiten ausgelassen", erklärt Schaider. Die erste lange Auswärtsreise seit fünf Jahren endete für die Austria am Samstag enttäuschend. Vor 850 Zuschauern verloren Kapitän Manuel Krainz und Co. trotz drückender Überlegenheit mit 0:1. "Dieses Spiel kann man eigentlich nicht verlieren. Der Gegner hat zwei Mal auf unser Tor geschossen, wir haben dagegen reihenweise Sitzer vergeben", ärgert sich Schaider, der mit dem Auftritt seiner Mannschaft aber zufrieden war: "Wir hatten 80 Prozent Ballbesitz und die Mannschaft hat bis zum Schluss gekämpft. Leider haben wir die Tore nicht gemacht." Nachdem St. Johann am Freitag gegen Telfs nur ein mageres 0:0 erreichte und die Violetten einen Tag später ihre erste Frühjahrspleite kassierten, hat Salzburg auch nach drei Runden noch keinen Sieg in der Regionalliga West geholt. Diesen Umstand will die Austria kommende Woche beim Auswärtsspiel in Telfs unbedingt ändern. "Es wird aber keine leichte Aufgabe. Ein kleiner Platz und ein Gegner, der sicher ein paar bessere Einzelspieler hat als Dornbirn", erläutert Schaider, der seinen Vertrag am Freitag um zwei Jahre verlängert hat. "Wir sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden. Deswegen war für uns klar, dass wir den Weg weiter mit Christian gehen", sagt Austria-Präsident Claus Salzmann. Auch auf dem Spielersektor wird es beim Traditionsverein im Sommer nur wenige Veränderungen geben. Bis auf Umberto Gruber haben alle Führungsspieler verlängert. Auch der gefragte Youngster Din Rahmanovic läuft weiter in Violett auf.