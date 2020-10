Austria-Fans werden doch nicht ausgesperrt

Erst am Freitagnachmittag kam grünes Licht, dass die violetten Anhänger ihr Team am Samstag in Bischofshofen im Stadion anfeuern dürfen.

Während die Austria für die Regionalliga-Heimspiele in Maxglan dank ihres sehr guten Coronakonzepts seit Kurzem sogar 850 Zuschauer begrüßen darf, sah es für das samstägige Auswärtsspiel in Bischofshofen lange Zeit schlecht aus. Zuerst hieß es, dass wegen fehlender Genehmigung gar keine violetten Anhänger kommen dürfen, nach kurzen Diskussionen schien eine Lösung gefunden worden sein. 250 Austria-Fans sollte die Möglichkeit gegeben werden das Spiel außerhalb des Stadions von der Stockbahn aus anzuschauen. Bischofshofen-Macher Patrick Reiter verwarf am Freitagnachmittag dieses Vorhaben aber: "Wir haben tagelang an einem Konzept gearbeitet und dieses rechtzeitig bei der Bezirkshauptmannschaft St. Johann eingereicht. Obwohl wir alle Auflagen erfüllt haben, haben wir keine schriftliche Genehmigung erhalten. Trotzdem werden wir das Stadion für die Austria-Fans öffnen und insgesamt 660 Zuschauer reinlassen." Der Grund für diese Meinungsänderung liegt für Reiter auf der Hand: "Nur im Stadion können wir die Coronaregeln umsetzen. Auf der Stockbahn wäre das nicht möglich." Obwohl keine schriftliche Bewilligung von den Behörden erteilt wurde, droht Bischofshofen wohl keine Strafe. Aus Polizeikreisen war am Freitag zu hören, dass die Exekutive vor Ort kontrollieren wird und bei Einhaltung aller Coronaregeln keine Strafe droht. "Uns wurde telefonisch von der BH St. Johann mitgeteilt, dass wir ins Stadion dürfen. Wir werden, wie bei jedem Auswärtsspiel, genau darauf achten, dass alle Coronaregeln eingehalten werden", erklärt Austria-Vorstandsmitglied Markus Eichbauer, der mit rund 200 violetten Anhängern rechnet. Sportlich will die Austria mit einem Sieg beim Tabellenvierten Platz eins verteidigen. Der erste Austria-Verfolger Kuchl trifft auswärts auf Seekirchen und will mit einem Dreier den nächsten Schritt Richtung Westliga machen. Im Kellerduell hofft Schlusslicht Grünau gegen den SAK auf ein Erfolgserlebnis. Weiters duellieren sich am Samstag Saalfelden und Grödig sowie Anif und St. Johann.