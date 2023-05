Austria feiert bei Kartenflut verdienten 2:1-Heimsieg

Die Violetten lassen St. Johann keine Chance und sind auf dem besten Weg in die Westliga.

Austria Salzburg marschiert weiterhin mit großen Schritten Richtung Platz eins im oberen Play-off der Regionalliga Salzburg. Die Violetten besiegten am Freitag den ersten Verfolger St. Johann in Maxglan mit 2:1 und haben nun bereits sieben Punkte Vorsprung auf die Pongauer. "Ein sehr wichtiger Heimsieg", freute sich Austria-Trainer Christian Schaider.

Youngster Alexander Schwaighofer, der einen schweren Fehler der gegnerischen Defensive ausnutzte, brachte den Tabellenführer nach 18 Minuten in Führung. Weil Austrias Fabio Trkulja kurz vor der Pause nach einer Notbremse vom Platz flog, drohte das Spiel zu kippen.

Doch auch in Unterzahl ließ der Favorit nichts anbrennen und nutzte in der 63. Minute einen seiner zahlreichen Konter: Yannic Fötschl traf aus kurzer Distanz. Danach holten sich die St. Johanner Lukas Beran und Sandro Djuric innerhalb weniger Minuten (64. und 66.) jeweils ihre zweite Gelbe Karte ab. Mit neun Mann gelang den Pongauern kurz vor Schluss durch ein Eigentor von Marinko Sorda nur noch der Anschlusstreffer. "Die Austria war besser und hat verdient gewonnen", gestand Gästetrainer Ernst Lottermoser nach der Niederlage. Weiter geht es im oberen Play-off am Sonntag mit dem Duell zwischen Kuchl und Grünau.

Im unteren Play-off schoss Sebastian Hölzl den SAK mit zwei Treffern zu einem verdienten 2:0-Auswärtssieg in Anif. Schlusslicht Grödig feierte zu Hause gegen Golling einen 3:1-Erfolg. Mann des Spiels war Youngster Bleonard Musljija, dem bei seinem zweiten Startelfeinsatz ein Doppelpack gelang.

Im überregionalen Play-off sind die beiden Salzburger Vertreter am Samstag im Einsatz: Bischofshofen fordert auswärts Schlusslicht Reichenau, Saalfelden trifft zu Hause auf Kufstein.