Austria steht nun vor großen Herausforderungen: Harte ÖFB-Strafe, Präsidenten-Suche und Stadion-Thema

Nach dem Fußballfest im Salzburg-Derby warten wichtige Wochen auf den Regionalligisten.

Auch am Tag nach dem Duell mit dem Erzrivalen Red Bull Salzburg waren die Verantwortlichen des Fußball-Regionalligisten Austria Salzburg noch euphorisiert. "Es war ein Fußballfest, das wir so schnell nicht vergessen werden. Und es ist alles friedlich abgelaufen", bilanziert Präsident Claus Salzmann durchwegs positiv. Dass die violetten Amateure gegen den Champions-League-Teilnehmer sportlich beim 0:4 chancenlos waren, trübte die Stimmung nicht. "Meine Mannschaft hat einen sehr guten Job gemacht. Sie hat alle Vorgaben perfekt umgesetzt, RB spielt einfach in einer ganz anderen Liga", betonte Trainer Christian Schaider nach dem Aus in der zweiten ÖFB-Cup-Runde.

Salzmann legt sein Amt am Samstag nieder

Die Anhänger des Clubs werden noch lange von diesem denkwürdigen Abend zehren, auf die Verantwortlichen wartet dagegen schon wieder das Tagesgeschäft. Zu klären gilt es in den nächsten Wochen, wer die Austria in Zukunft anführt. Präsident und Obmann Salzmann legt sein Amt am Samstag nach dem Auswärtsspiel gegen die Altach Amateure nieder, ein Nachfolger konnte bisher nicht gefunden werden. "Am liebsten wäre uns, wenn Claus weitermachen würde. Ansonsten werden wir die Agenden vorerst intern vergeben und die Suche nach einem neuen starken Mann weiter intensivieren", erklärt Vizeobmann David Rettenbacher.

Mit dem Cup-Highlight gegen Red Bull Salzburg konnte die Austria rund 60.000 Euro einnehmen, ein Teil des Gewinns wird aber wohl wegfallen. Wegen Pyrotechnikvergehen im Ausweichstadion in Grödig droht eine harte Strafe. "Ich rechne mit dem höchst möglichem Ausmaß, da bewegen wir uns dann bei 35.000 Euro", erklärt Noch-Präsident Salzmann. Die gesamte Summe wird der Verein aber nicht übernehmen müssen, die Fans werden wohl rund die Hälfte aus eigener Tasche bezahlen.

Kein Antrag für die 2. Liga?

Ungewiss ist auch die sportliche Zukunft. Die Austria führt die Westliga ungeschlagen an und könnte bei einem Titelgewinn in den Profifußball zurückkehren. Doch neben den finanziellen Mitteln fehlt auch ein geeignetes Stadion. "Ich glaube nicht, dass man die Lizenz beantragen kann. Stand jetzt muss Maxglan im Sommer verkleinert werden und in Grödig gibt es noch keine Zusage. Bis zur Einreichung sind es nur noch wenige Wochen, da wird der Club kein ligataugliches Stadion angeben können, deswegen macht es keinen Sinn", sagt Salzmann, der dem Verein im Hintergrund erhalten bleiben will. Beim Thema Stadion liegt der Ball weiterhin bei der Salzburger Politik, die am Dienstag beim Salzburg-Derby zwar in erster Reihe vertreten war, aber weiterhin keine fixe Zusagen bei der für die Austria so wichtigen Agenda abgeben will.