Austria kann sich auf Torjäger verlassen

Marco Hödl hatte mit einem Doppelpack großen Anteil am 3:1-Heimsieg gegen Grünau.

Einen richtigen Torjäger zeichnet aus, dass er trifft, wenn seine Mannschaft gerade nicht auf der Gewinnerstraße ist. So wie Marco Hödl: Als die Violetten am Samstag gegen Grünau bis kurz vor der Pause mit 0:1 zurücklagen, schlug der Goalgetter gleich doppelt zu. In der 45. Minute versenkte Hödl den Ball per Flachschuss, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte war er nach einem Abpraller zur Stelle. "Er belohnt sich für eine aufwendige Spielweise und ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Teams", ...