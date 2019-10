Austria ließ Siegeswillen vermissen

Die Violetten mussten sich in Grünau mit einem 1:1 zufriedengeben.

Eine Woche nach dem 7:0-Kantersieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht Bischofshofen kam Austria Salzburg am Samstag in der Regionalliga Salzburg in Grünau nicht über ein 1:1 hinaus. Vor allem in der ersten Halbzeit boten die violetten Kicker vor rund 1000 Zuschauern eine schwache Vorstellung. "Da hat der nötige Biss gefehlt", erklärt Austria-Trainer Christian Schaider, der bereits nach einer halben Stunde reagierte. Resul Omerovic, der sich nicht an taktische Abmachungen hielt, wurde früh ausgewechselt.

Trotz Umstellungen musste die Austria nach 38 Minuten das 0:1 hinnehmen. Moussa Dembélé ließ Hannes Endletzberger stehen und schob ins lange Eck ein. "Grünau hat verdient geführt", gesteht Schaider, dessen Mannschaft nach der Pause verbessert agierte. Als Lucas Purkrabek in der 52. Minute den Ausgleich erzielte und Grünaus Patrick Scheibenhofer nach 66 Minuten vom Platz flog, schien alles für die Austria zu laufen. "Leider konnten wir die numerische Überlegenheit nicht ausnützen. Obwohl wir in der zweiten Halbzeit besser gespielt haben, hat uns trotzdem der letzte Wille gefehlt", sagt der Austria-Trainer, der mit dem einen Punkt aber gut leben kann: "Vor vier Wochen hätten wir so ein Spiel noch verloren, jetzt haben wir zumindest einen Punkt geholt."

Mit dem bisherigen Saisonverlauf kann der Aufsteiger nicht zufrieden sein. Vier Runden vor dem Ende der Herbstsaison stehen die Violetten mit 17 Punkten nur auf Platz sechs. "Wir hoffen in den letzten Runden noch auf viele Punkte und werden im Winter die Hinrunde analysieren", erklärt Schaider, der Wintertransfers nicht ausschließt: "Wir werden mit jedem Spieler das Gespräch suchen und danach entscheiden, wie es weitergeht."

Am kommenden Samstag geht es für die Austria zu Hause gegen Grödig weiter. "Da sollten wir wieder mehr Biss an den Tag legen und alles geben, um den Dreier zu holen."