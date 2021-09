Austria nähert sich mit Derbysieg beim SAK der Tabellenspitze - Auch Anif überzeugt

Die Maxglaner stellen nach dem 2:0-Erfolg die erfolgreichste Defensive und Offensive der Regionalliga Salzburg und sind weiterhin erster Verfolger von St. Johann, das in Saalfelden die Punkte teilte. Dahinter verpasste Kuchl drei Punkte, während Anif einen Kantersieg feierte.

Austria Salzburg hat am Samstag auch das zweite Saisonduell in der Regionalliga Salzburg gegen den Lokalrivalen SAK gewonnen. Bei bestem Fußballwetter und würdiger Derbykulisse in Nonntal gaben die favorisierten Maxglaner gegen den Vorletzten von Beginn an den Ton an. Aber wirklich zwingend wurden Marco Hödl und Co. in der Anfangsphase kaum. Doch eine taktische Umstellung auf ein 4-3-3-System trug Früchte und Johannes Zottl, der die erste Chance noch vergeben hatte, schloss kurz vor der Pause nach einem Angriff über die rechte Seite volley zum 1:0 ab.

Umstellung macht sich bezahlt

"Anfangs waren wir zu behäbig, aber insgesamt ein souveräner Sieg", erklärte Austria-Coach Christian Schaider, dessen Team nach einer Stunde zur Vorentscheidung traf. Marinko Sorda erzielte nach einem Spielzug über Rene Zia und Zottl das 2:0. "Dass wir den SAK auch danach nicht ins Spiel kommen haben lassen, ist sehr gut. Sie hatten nur Halbchancen", sagte Schaider. 20 Punkte und ein Torverhältnis von 23:9 stimmen den Bayer positiv. "Bester Sturm, beste Abwehr der Liga. Das spricht für die Mannschaft."

Anif schießt zehn Seekirchner ab

Hinter Tabellenführer St. Johann, der in Saalfelden 1:1 spielte, und der zweitplatzierten Austria lauert nicht nur die Kuchler, die sich am Samstag mit einem torlosen Remis in Bischofshofen begnügen mussten, sondern auch die Anifer, die Seekirchen zu Hause 5:1 schlugen. Enis Kuka brachte die spielbestimmenden Hausherren nach Vorarbeit von Daniel Leitz früh in Führung. Als der Torschütze nach einer halben Stunde von Nico Neureiter nur mit einem Foul zu stoppen war, zeigte Schiedsrichter Samuel Sampl die rote Karte.

Anif-Joker Daniel Jezercic traf erneut mit erstem Ballkontakt

In Überzahl erhöhte Leitz nach schnellem Umschalten kurz nach dem Seitenwechsel auf 2:0. Mit einem Freistoßheber aus der eigenen Spielhälfte machte es Seekirchens Tobias Wechselberger wenig später spannend. Doch Joker Daniel Jezercic, der erneut mit seinem ersten Ballkontakt traf, erneut Kuka und Max Danner fixierten den Kantersieg der Anifer. "Hochverdient. Das war die Revanche für die 1:4-Niederlage in Seekirchen", sagte Anifs Trainer Bernhard Kletzl.