Austria Salzburg: Abschiedsfeier ohne Abschied - Salzmann bleibt Präsident

Vier Tage nach dem Salzburg-Derby musste Austria Salzburg die erste Niederlage in der Regionalliga West hinnehmen: Die Violetten verloren bei den Altach Amateuren mit 0:1. "Dieses Spiel hätten wir nicht verlieren müssen. Ärgerlich, aber wir richten den Blick schon wieder nach vorne", erklärt Trainer Christian Schaider, der am Wochenende trotz verlorener Tabellenführung Grund zum Jubeln hatte. Präsident Claus Salzmann bleibt dem Club überraschend erhalten. Eigentlich wollte der Pinzgauer Unternehmer seine Tätigkeit mit Sonntag beenden.

Rettenbacher neuer Obmann

"Nachdem ich noch keinen Nachfolger gefunden habe, bleibe ich bis März. Wir sind aber weiterhin in Gesprächen. Sollte sich früher jemand finden, dann gehe ich", sagt Salzmann, der in den vergangen Tagen von vielen Seiten zum Weitermachen ermutigt wurde. Unter anderem vom Team: Trainer Christian Schaider mit Rene Zia, Marinko Sorda und Mathias Theiner besuchten Salzmann am Freitag, um ihn zum Weitermachen zu überreden - letztendlich mit Erfolg. "Wir sind alle sehr froh, dass uns Claus erhalten bleibt", freute sich Schaider. Das Amt des Obmanns wird Salzmann aber nicht ausführen, sein Stellvertreter David Rettenbacher wird übernehmen.

Abschiedsfeier ohne Abschied

Kurios: Eigentlich war für Sonntagnachmittag eine Abschiedsfeier für Salzmann geplant. "Die Feier findet trotzdem statt. Wir feiern einfach das neue Amt von Rettenbacher und vielleicht freut sich ja der eine oder andere, dass ich weitermache", sagt Salzmann, der zum Thema 2. Liga weiterhin eine klare Meinung vertritt. "Solange wir keine geeignete Spielstätte haben, macht eine Rückkehr in den Profifußball leider keinen Sinn. Auch wenn es sportlich möglich wäre."