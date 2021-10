Austria Salzburg blickt nicht mehr nach hinten

Die Violetten lachen nach dem 2:1-Sieg in St. Johann von der Tabellenspitze. Trainer Christian Schaider will noch nichts von einer Entscheidung wissen.

Mit einem 2:1-Sieg in St. Johann, in einem Spitzenspiel, das den Erwartungen in allen Belangen gerecht wurde, hat Austria Salzburg die Regionalliga-Tabellenführung übernommen. "Tempo, Spannung, Aggressivität und umstrittene Szenen. Da war wirklich alles dabei und im Endeffekt haben wir uns den Sieg auch verdient", sagt Trainer Christian Schaider.

Verdient und "ein bisschen glücklich", wie Manuel Krainz sein Siegtor kurz vor dem Pausenpfiff, das wegen vermeintlichen Abseits erst nach langen Diskussionen zwischen Schieds- und Linienrichter gezählt hatte, beschreibt. Weniger ...