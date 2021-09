Austria Salzburg feiert Kantersieg gegen Bischofshofen

Die Maxglaner verkürzen mit dem 6:0-Heimerfolg den Rückstand auf den Tabellenführer der Regionalliga Salzburg, St. Johann. Dessen Lokalrivale Bischofshofen hatte den Austrianern am Samstag nur in den Anfangsminuten etwas entgegenzusetzen.

Bischofshofen hat am Samstag versucht, Gastgeber Austria Salzburg früh in Bedrängnis zu bringen. Doch der anfängliche Druck, der zu einem Stangenschuss führte, verpuffte bald - und die Violetten übernahmen das Kommando. Ab dem Führungstreffer von Manuel Krainz, der in der 26. Minute das 1:0 erzielte, dominierten die favorisierten Gastgeber.

"Mitunter die beste Saisonleistung"

Rene Zia (31., 47.) sorgte rasch für klare Verhältnisse. Angreifer Johannes Zottl, der ebenfalls doppelt traf, und Marinko Sorda fixierten den 6:0-Heimsieg. "Wir haben etwas gebraucht, um hineinzufinden, hatten aber auch anfangs gute Lösungen. Ab dem 1:0 war das spielerisch mitunter die beste Saisonleistung. Alle Treffer waren sehr schön herausgespielt", sagte Austria-Trainer Christian Schaider zufrieden. Seine Mannschaft ist mit einem Punkt Rückstand auf St. Johann Tabellenzweiter - und damit weiter auf besten Weg Richtung Eliteliga. Bischofshofen bleibt im Mittelfeld des Klassements.