Austria Salzburg gewinnt in Saalfelden das erste Westliga-Derby

Zottl erzielte per Abstauber das Goldtor. Bischofshofen ließ Turbulenzen hinter sich. St. Johann enttäuschte in Dornbirn.

Zwei Salzburger Teams durften sich am Samstag in der Regionalliga West über Auftaktsiege freuen. Austria Salzburg setzte sich im ersten Salzburger Derby der Saison mit 1:0 in Saalfelden durch. Bischofshofen feierte einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg über Röthis. St. Johann konnte im Auswärtsmatch gegen den SV Dornbirn seine Vorteile bei den Spielanteilen nicht in Tore ummünzen und lief so in eine 0:3-Pleite.

Rote Karte weckte die Austria auf

Das Derby zwischen Gastgeber Saalfelden und Austria Salzburg war ein offener Schlagabtausch, bis Pinzgaus Marko Colic kurz vor der Pause wegen Nachtretens vom Platz flog. "Wir sind erst danach so richtig aufgewacht. Dann waren wir aber spielbestimmend und sind auch zu Recht in Führung gegangen", meinte Austria-Coach Christian Schaider. Unmittelbar bevor Johannes Zottel einen von Keeper Kilian Schröcker fallen gelassenen Ball eiskalt zum 1:0-Endstand abstaubte (65.), hatten die Gastgeber ihre größte Chance gehabt. Pedro da Silva köpfte allerdings direkt auf Austria-Keeper Manuel Kalman.

Bischofshofen siegte 3:0

Bischofshofen legte trotz aller vereinsinternen Turbulenzen einen hervorragenden Saisonstart hin. Schon nach 20 Minuten traf Bohdan Kuksenko im Heimspiel gegen Röthis zur 1:0-Führung. Mohamed Khalil legte nach einer Stunde den zweiten Treffer nach, ehe Jordi Woudstra in den Schlussminuten den 3:0-Endstand fixierte.



St. Johann fehlte nötige Qualität

St. Johann musste seine Heimreise aus Dornbirn ohne Torerfolg und Punkt antreten. Dabei hatten die Pongauer das Spiel auf fremdem Platz durchaus beherrscht. Die erste Topchance fand bereits in der siebten Minute Raphael Kosakiewic vor. Doch schon mit dem ersten echten Gegenangriff gingen die Vorarlberger in Führung, Vor der Pause vergab Kadir Özkan die größte Ausgleichschance, als er nach einem Corner an die Querlatte köpfte. "In der zweiten Halbzeit haben wir dann gar keine echten Chancen mehr herausgespielt. Das war schon enttäuschend", ärgerte sich Trainer Ernst Lottermoser, dessen Team im Konter nach eigenem Freistoß noch das 0:2 und in der Nachspielzeit den dritten Gegentreffer kassierte. "Da hat es bei uns an der nötigen Qualität gefehlt. Für das nächste Match muss sich da einiges ändern", kündigt der Coach an.