Austria Salzburg gewinnt Spitzenspiel in St. Johann - Große Aufregung um Siegtor

Maxglaner gewannen das Gipfeltreffen in St. Johann mit 2:1. Der entscheidende Treffer war umstritten.

Manuel Krainz hat Austria Salzburg am Freitag in St. Johann zum 2:1-Sieg im Spitzenspiel der Regionalliga Salzburg geschossen. Der Spielmacher traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Flachschuss nach einem Freistoßtrick. Jubeln konnte er aber lange nicht, denn das 2:1 wurde zunächst wegen vermeintlichen Abseits aberkannt und erst nach langen Beratungen des Schiedsrichterteams aus Vorarlberg gewertet. "Auf dem Video sieht man, dass ein Spieler im Abseits die Sicht verstellt hat", sagte Trainer Ernst Lottermoser, der sich auch um einen ...