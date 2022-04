Austria Salzburg hadert nach Pleite in Dornbirn: "Kompletter Selbstfaller"

Erstes Spiel in Vorarlberg seit fünf Jahren verlief enttäuschend. Trotz dominanter Vorstellung mussten die Violetten gegen Admira Dornbirn die erste Saisonniederlage in der Westliga hinnehmen.

Austria-Trainer Christian Schaider wollte nach der 0:1-Niederlage bei Außenseiter Admira Dornbirn am Samstag keine Ausrede gelten lassen. Weder die Ausfälle von Umberto Gruber, Matthias Theiner und Raffael Kogler noch die ungewohnt lange Auswärtsfahrt nach Vorarlberg, das erstmals seit fünf Jahren wieder Ziel des Austria-Buses war, könnten die erste Saisonpleite erklären. "Wir haben die Busfahrt sehr gut verkraftet und hätten das Spiel leicht gewinnen können", sagt der bayerische Coach der Maxglaner.

Austria konnte Dominanz nicht in Tore ummünzen

Seine Mannschaft, die von rund 200 Zuschauern aus Salzburg begleitet wurde, wurde vor allem in der ersten Halbzeit der Favoritenrolle gerecht. "Wir waren unglaublich dominant, hatten gefühlt 90 Prozent Ballbesitz, haben aber eine Chance nach der anderen vergeben", erklärt Schaider. Ein Treffer der Gäste wurde wegen Abseits nicht gewertet. Von Dornbirn ging kaum Torgefahr aus.

Dornbirn schlug eiskalt zu

Das änderte sich auch im zweiten Durchgang nicht. Doch ein Angriff reichte den Gastgebern, um den Goldtreffer zu erzielen. Jeremy Thurnher nutzte in der 73. Minute einen Stellungsfehler in der Austria-Hintermannschaft, die nach einem hohen Ball schlecht verteidigte, und schoss sein Team mit einem Abschluss ins lange Eck zum ersten Saisonsieg. "Ein unnötiger Gegentreffer. Aber wir haben leider nach der Pause nicht mehr so gespielt wie in der ersten Halbzeit", sagt Schaider, dessen Elf in der Schlussphase bei zwei Chancen knapp den Ausgleich verpasste. "Auch ein 1:1 wäre aber zu wenig gewesen. Das Ergebnis ist sehr enttäuschend. Ein kompletter Selbstfaller gegen ein Team, das in 90 Minuten zwei Mal auf unser Tor geschossen hat."

In der Regionalliga Salzburg siegte Anif nach Trainerentlassung

Bereits am Freitagabend hatte St. Johann mit fehlendem Abschlussglück gehadert. Die Pongauer mussten sich gegen Telfs zu Hause mit einem torlosen Remis begnügen und warten wie die Austria nach drei Runden noch auf den ersten Sieg im Frühjahr. Die Salzburger Westligisten halten jeweils bei zwei Punkten. Einen Stock tiefer, in der Regionalliga Salzburg, setzte sich am Samstag Anif im ersten Spiel nach der Trennung von Chefcoach Bernhard Kletzl mit 2:0 gegen den im neuen Jahr zuvor ungeschlagenen SAK durch. Kuchl näherte sich mit einem 2:1-Erfolg über Saalfelden zudem Tabellenführer Seekirchen, der in Bischofshofen die Punkte teilte (0:0).