Austria Salzburg im Cup gegen Sturm Graz: Fußballfest trotz Niederlage

Obwohl die Cup-Sensation gegen den Fußball-Bundesligisten Sturm Graz ausblieb, konnte der Regionalligist Austria Salzburg am Mittwoch mit einem positiven Gefühl die Heimreise antreten.

Der violette Traum von einer Cup-Sensation in der Grazer Merkur Arena ging, wie erwartet, nicht in Erfüllung: Austria Salzburg verkaufte sich beim regierenden Bundesliga-Vizemeister Sturm Graz zwar teuer, musste sich vor rund 7.000 Zuschauern am Ende aber 1:3 (0:2) geschlagen geben. "Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit dem Auftritt unserer Mannschaft. Sie hat alles gegeben und unseren Fans ein tolles Spiel geboten", bilanzierte Austria-Präsident Claus Salzmann positiv.

Dass es in der Steiermark an diesem Abend keine Überraschung geben wird, war bereits nach einer halben Stunde klar. Nach zwölf Minuten nutzte Sturm einen Abspiel-Fehler von Austria-Verteidiger Gavrilo Fonjga eiskalt aus - Manprit Sarkaria traf mit einem satten Flachschuss aus rund 16 Metern. Danach musste Salzburg-Tormann Manuel Kalman zwei Mal seine ganze Klasse aufbieten, um einen höheren Rückstand zu verhindern. In der 29. Minute war aber auch der gebürtige Wiener chancenlos. Mathias Hausberger bugsierte einen Querpass ins eigene Tor - 0:2. "Ganz bitter. Graz hatte zwar viele Chancen, trotzdem waren die ersten beiden Gegentore vermeidbar", analysiert Austria-Trainer Christian Schaider, dessen Mannschaft gegen den Bundesligisten lange Zeit nur sehr selten über die Mittellinie kam.

Weil der Favorit mit seinen Chancen fahrlässig umging, war das Spiel lange Zeit nicht entschieden. Als Marinko Sorda mit einer der wenigen Offensivaktionen des Außenseiters sogar auf 1:2 stellte (71.), schien auf einmal eine spannende Schlussphase möglich. Doch die Hoffnung wehrte nur kurz. Fonjga patzte erneut und konnte seinen Gegenspieler im Strafraum nur mit einem Foul stoppen. Sarkaria behielt vom Punkt die Nerven und entschied das ungleiche Duell (79.). "Schade. Wenn wir das 1:2 länger gehalten hätten, dann wäre zum Schluss vielleicht noch etwas möglich gewesen. Der Sieg von Sturm war aber hochverdient. Trotzdem haben meine Jungs stark gespielt und sich Selbstvertrauen für die Liga geholt", erklärte Schaider nach dem Ausscheiden.

Während Sturm Graz in der dritten Runde des ÖFB-Cups steht, kann Austria Salzburg zumindest über einen finanziellen Gewinn jubeln. Insgesamt darf sich der violette Kassier durch den Kartenverkauf über Einnahmen von 15.000 Euro freuen. Und im Gegensatz zum Duell vor acht Jahren in Vöcklabruck zeigten sich dieses Mal auch die Fanlager beider Vereine größtenteils friedlich. Die steirische Polizei berichtete nur von einzelnen Vorfällen vor und nach dem Spiel. "Unsere 1.000 mitgereisten Anhänger haben für eine überragende Stimmung gesorgt. Der Verein wurde in Graz von allen sehr gut repräsentiert und wir können erhobenen Hauptes die Heimreise nach Salzburg antreten", erläuterte Salzmann. Für die Austria geht es in der Regionalliga am Sonntag mit dem Auswärtsspiel in Golling weiter.