Austria Salzburg kämpft nun um sein Stadion in Maxglan - Abriss würde 200.000 Euro kosten

Präsident Claus Salzmann hofft auf Verschiebung des Stadionrückbaus.

Der Fußball-Regionalligist Austria Salzburg steht vor einer ungewissen Zukunft: Im violetten Stadion in Maxglan müssen im Sommer 2024 die Fantribüne und das Flutlicht abgebaut werden, ein Neubau sowie ein von öffentlichem Geld finanziertes Ausweichen ins Grödiger Stadion finden in der Stadtpolitik keine Mehrheit. "Es ist schade, dass sich der Salzburger Bürgermeister Harald Preuner gegen alle Möglichkeiten wehrt", sagt Austria-Präsident Claus Salzmann, der bei der Mitgliederversammlung am Freitag die Sachlage den Fans erklärte. "Nachdem alle unsere Vorschläge abgeblockt wurden, bleibt uns nur noch eine Variante: Wir müssen um Maxglan kämpfen."

Profifußball in Maxglan doch möglich?

Vertraglich steht fest, dass die Austria im Sommer 2024 die Fantribüne und das Flutlicht auf eigene Kosten (laut Salzmann rund 200.000 Euro) abreißen lassen muss. "Ich werde in Kürze das Gespräch mit Stiegl und den neuen Besitzern der benachbarten Gründe suchen. Ich bin Optimist und hoffe, dass es eine Lösung in Sachen Tribüne geben wird", erklärt Salzmann, der auch beim Thema Flutlicht, das derzeit wegen Umweltauflaugen nicht aufgedreht werden darf, positiv gestimmt ist. "Da sind wir mit der Umweltanwaltschaft in gutem Austausch. Wenn alles nach Plan läuft, dann können wir Maxglan in der aktuellen Form retten. Dann hätten wir wieder eine Zukunft und könnten, wenn es die finanziellen Mittel zulassen, auch wieder von einem Aufstieg in die 2. Liga träumen." Sollten die Pläne des Präsidenten, der sein Amt im Sommer 2023 zurücklegen will, nicht umsetzbar sein, dann könnte die Austria in Maxglan maximal in der Regionalliga spielen.