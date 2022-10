Austria Salzburg: Königstransfer schlägt doppelt zu

Mathias Hausberger führte die Austria gegen seinen Ex-Club zum Sieg.

Ein niederösterreichischer Student begeistert derzeit die Fans des Fußball-Regionalligisten Austria Salzburg: Mathias Hausberger ist bei den Violetten als Innenverteidiger nicht nur der Fels in der Brandung in der Defensive, sondern versprüht auch viel Torgefahr. So auch am Sonntag: Dass die Austria gegen Anif trotz klarer Überlegenheit nicht mit einem 0:1-Rückstand in die Pause gehen musste, lag am 24-Jährigen. Nach Freistößen von Marinko Sorda war Hausberger gegen seinen Ex-Club zwei Mal zur Stelle und drehte das Spiel innerhalb von wenigen Minuten ...