Austria Salzburg: Protest abgewiesen und saftige Geldstrafe

Der Fußball-Regionalligist Austria Salzburg ist mit seinem Einspruch gegen die Wertung der 1:2-Pleite gegen Grödig vor der STRUBA abgeblitzt. Für die Vorfälle in den letzten beiden Spielen bekamen die Violetten eine saftige Geldstrafe aufgebrummt.

Mit einigen Entscheidungen von Linienrichter Avni Muslija war Austria Salzburg am vergangenen Sonntag absolut nicht einverstanden. Weil der Unparteiische beim Titelkonkurrenten Bischofshofen im Nachwuchs tätig ist, sehen die Violetten eine Parteilichkeit und haben deswegen bei der STRUBA Protest gegen die Wertung der 1:2-Niederlage eingelegt. Dieser wurde am Mittwoch aber abgewiesen. "Wir sind über die Entscheidung nicht überrascht, werden aber sicher in die nächste Instanz gehen", erklärt Austria-Präsident Claus Salzmann, dessen Mannschaft in der letzten Runde nur noch Außenseiterchancen auf die Qualifikation für das überregionale Play-off hat.

Harte Strafen für die Austria

Für die Pyrotechnikvergehen in Bischofshofen und Grödig muss die Austria insgesamt 2300 Euro Strafe zahlen. Für den Becherwurf gegen Muslija, der danach den "Becherwerfer" attackiert hatte, wurde der Verein mit 500 Euro bestraft. "Wir wurden von der STRUBA auch eindringlich gewarnt: Bei den nächsten schwerwiegenden Pyrotechnik-Vergehen bleibt es nicht mehr bei einer Geldstrafe, sondern es folgen Punktabzüge", sagt Salzmann.