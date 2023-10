Austria Salzburg gegen Red Bull: Fast ein Derby of Love

Zwei Fußballwelten in einer Stadt, diesmal in der Variante Burschen gegen Mädchen. Ohne Pyrotechnik, dafür aber mit Kuchen und Kaffee.

Guter Besuch in der Max-Aicher-Arena.

Vor drei Wochen hatte das brisante Derby zwischen Austria Salzburg und Red Bull Salzburg im ÖFB-Cup den Club-Verantwortlichen und Sicherheitskräften vollen Einsatz abverlangt. Am Sonntag gab es in Maxglan die Soft-Variante des Duells zweier grundverschiedener Fußballwelten: Das neuformierte U16-Mädchenteam der Bullen gastierte in der U14-Sparkassenliga bei den Austria-Salzburg-Burschen.

Statt Pyrotechnik-Exzessen und untergriffigen Sprechchören gab es Kuchen und Kaffee vom Buffet und viel Applaus von der Eltern-dominierten Zuschauerschaft auf dem Kunstrasenplatz der Max-Aicher-Arena.

Symbolhaft für die Harmonie zwischen den Erzrivalen verfolgte Austria-Kapitän Matthias Theiner das Match mit seiner Freundin Julia Kastner, Kapitänin des Red-Bull-Partnerclubs Bergheim. Beide Welten kennt auch Bernd Winkler, einstiger violetter Publikumsliebling und jetziger Chef der Red-Bull-Frauenfußballabteilung, das Match auf Höhe der Mittellinie. "Die Vorbereitung auf dieses Spiel ist in einem angenehmen und guten Austausch abgelaufen", sagte Winkler.

Am Ende war selbst das Ergebnis ein schiedlich-friedliches 1:1 (1:0), mit dem die ersatzgeschwächten Red-Bull-Mädchen (nur 14 Spielerinnen einsatzfähig) gut leben konnten. Die Führung durch Laris Softic glich Annika Huber aus.