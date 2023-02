Austria Salzburg reist mit Verletzungssorgen ins Trainingslager - Wachablöse im Tor?

Direkt nach der 0:2-Testspielniederlage gegen den Zweitligisten Vorwärts Steyr reiste der Fußball-Regionalligist Austria Salzburg am Samstag ins Trainingslager. Bis Mittwoch bereiten sich die Violetten im kroatischen Novigrad auf die Frühjahrssaison vor. Sorgenfrei ist Trainer Christian Schaider nicht: Gegen Steyr fehlten insgesamt zehn Kicker.

"Trotz der vielen Ausfälle hat sich meine Mannschaft gegen Steyr sehr gut präsentiert", erklärt Schaider, der unter anderem auf die beiden Neuzugänge Yannic Fötschl und Lukas Alterdinger verzichten musste. Zudem standen Johannes Zottl, Nico Schiedermeier, Raffael Kogler, Florian Wiedl, Din Rahmanovic, Matthias Theiner, Emir Hamzic und Manuel Kalman wegen Krankheit oder Verletzung nicht zur Verfügung. "Der Großteil wird aber spätestens nächste Woche wieder ins Training einsteigen", sagt Schaider, der mit seiner Mannschaft in Kroatien die ersten Einheiten auf Naturrasen absolvieren kann. "Perfekte Bedingungen. Das Wetter ist ein Traum und wir haben einen Platz nur für uns."

Goalie-Youngster in der Pole Position

Bereits seit mehreren Wochen das Mannschaftstraining nicht voll absolvieren kann Manuel Kalman. Der 27-jährige Tormann laboriert an einer Knöchelverletzung und muss noch länger pausieren. Ob er zum Frühjahrsauftakt am 11. März gegen Golling im Tor stehen wird, ist derzeit fraglich. "Sein Vertreter Moritz Hutt hat seine Sache bisher sehr gut gemacht und auch im Herbst gegen St. Johann gezeigt, dass wir uns auf ihn verlassen können. Gegen Golling werden jedenfalls nur Spieler auflaufen, die zu 100 Prozent fit sind", erläutert Schaider. Präsentiert sich der Sommerneuzugang auch in den kommenden Wochen gut, dann könnte es zu einer Wachablöse im Tor kommen.