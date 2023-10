Austria Salzburg: "Risikospiel" mit nur 250 violetten Fans

Der Tabellenführer muss nach 4:0-Heimsieg in Reichenau antreten.

Nach einer schwachen ersten Halbzeit wachte die Austria am Samstag im Heimspiel gegen Wolfurt im zweiten Durchgang auf und feierte letztendlich noch einen verdienten 4:0-Heimsieg. "Dieser Sieg tut gut. Wir sind derzeit nicht mehr so gut in Form wie noch zu Beginn der Saison", erklärt Austria-Trainer Christian Schaider, der die Westliga-Tabellenführung verteidigen konnte.

Zusatztribüne in Reichenau

In der kommenden Runde wartet nun das Auswärtsspiel in Reichenau. Mit Spielen in der Nähe von Innsbruck hatten die Austrianer in der Vergangenheit des Öfteren ihre Probleme. Wegen der Angst vor Ausschreitungen mit Fans von Wacker Innsbruck, ging so manches violette Gastspiel sogar ohne Zuschauer über die Bühne. Dieses Mal kann zumindest ein Teil der Austria-Anhänger die Reise nach Tirol antreten. "Wir werden eine Zusatztribüne aufstellen, auf der 250 Fans der Salzburger Platz finden werden", erklärt Reichenau-Obmann Gernot Amoser.

Keine Karten in Reichenau

Die Tickets können aber nicht vor Ort erworben werden, sondern werden nur von der Austria an die Fans verkauft. "Wir haben ihnen die Tickets zugeschickt, bei uns wird es für Gäste-Fans vor Ort keine Karten geben", betont Amoser. Weil am Samstag Wacker Innsbruck zu Hause spielt, wurde das Duell Reichenau gegen die Austria auf Samstag verschoben. Angst, dass es zu Problemen kommen könnte, hat Austria-Präsident Claus Salzmann nicht: "Unsere Anhänger werden sich wie in den vergangenen Jahren gut benehmen. Bisher haben wir rund 100 Tickets verkauft. Es sind also noch Karten zu haben. Normalerweise begleiten uns nach Tirol 400 bis 500 Fans, das ist dieses Mal leider nicht möglich." Die Austrianer gehen in Tirol als Favorit in die Partie und wollen Platz eins mit einem Dreier verteidigen.