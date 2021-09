Austria Salzburg scheitert im Landescup

Bischofshofen revanchiert sich für Ligapleite. Zwei Siege im Hause Fötschl.

Der Topfavorit auf den Titel im Salzburger Fußball-Landescup ist im Achtelfinale ausgeschieden: Austria Salzburg hat am Mittwoch zu Hause gegen Bischofshofen, das am Samstag in der Regionalliga Salzburg noch in ein 0:6-Debakel gelaufen war, mit 0:1 verloren. "Wir hatten unsere Möglichkeiten, waren aber nicht aggressiv, nicht direkt, nicht zielstrebig genug", erklärte Austria-Trainer Christian Schaider.

Bischofshofen zog die Lehren aus dem Liga-Debakel

Bischofshofen verteidigte deutlich kompakter als am Wochenende und war im Konter gefährlich. Nach einem Ballgewinn des Ex-Austrianers Nico Mayer erzielte Ferdinand Takyi in der 46. Minute das Goldtor. Die beste Ausgleichschance vergab Johannes Zottl in der Schlussphase. "Nach der bitteren Niederlage in der Liga ein Sieg der Mentalität", sagte Bischofshofen-Coach Adonis Spica.

Familie Fötschl jubelte doppelt

Mit Kuchl zog am Mittwoch ein weiterer Regionalligist ins Viertelfinale ein. In Altenmarkt traf Yannic Fötschl zum 1:0-Sieg. Sein Vater Andreas Fötschl führte als Trainer den ASV Salzburg zum 5:1-Erfolg in Koppl. Ob es im Frühjahr zum Duell kommt, wird im November ausgelost.

Straßwalchen führte Thalgau vor

Im Nachtragsspiel der Salzburger Liga schlug Straßwalchen Thalgau, das den ersten Termin coronabedingt abgesagt hatte, 7:1. "Damit sind sie gut bedient. Und wir sind froh, dass das Duell nicht am grünen Tisch entschieden wurde", sagte Straßwalchens Sportchef Markus Chudoba.