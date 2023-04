Austria Salzburg schlägt Angstgegner souverän

Der Favorit auf den Westliga-Einzug festigte mit einem 4:2-Heimerfolg über Seekirchen die Tabellenführung im oberen Play-off der Regionalliga Salzburg

Austria Salzburg hat die erste Hürde auf den Extrametern Richtung Westliga gemeistert. Die Violetten, die das überregionale Kräftemessen im Frühjahr verpasst und Bischofshofen und Saalfelden den Vortritt gelassen hatten, gewannen das erste Match im oberen Play-off der Regionalliga Salzburg gegen Seekirchen mit 4:2. Während die Flachgauer, die in den vergangenen Jahren zu den unangenehmsten Gegnern der Maxglaner (in den vergangenen zehn Duellen nur zwei Siege für die Austria) zählten, weiter auf den ersten Sieg im Frühjahr warten und als Vierter auf einem Abstiegsrang liegen, ist die Austria als Spitzenreiter auf Kurs Richtung Westliga-Qualifikation.



Austria lässt nichts anbrennen - Landescup wartet

Die Austria wurde der Favoritenrolle am Samstag früh gerecht. Marinko Sorda und Alexander Schwaighofer bescherten noch in der ersten Viertelstunde eine 2:0-Führung. Und als die Gäste aus Seekirchen in der zweiten Halbzeit durch Christoph Chudoba verkürzten, dämpften die Austrianer nur kurz darauf deren Hoffnungen auf eine Trendwende. Am Ende hieß es nach Toren von Matthias Theiner und Marco Hödl bzw. Jonas Vorderegger 4:2 für die Hausherren. Nach St. Johanns 5:2-Auftakterfolg gegen Grünau geizte also auch das zweite Match im oberen Play-off nicht mit Toren. Im unteren Play-off besiegte Golling Anif dank Treffern von Tobias Lindenthaler und Lukas Poindl mit 2:0. Weiter geht es im Landescup: Die Austria empfängt im Viertelfinale am Mittwoch Grünau, Seekirchen muss nach Thalgau, Kuchl reist nach Mittersill. Bereits am Dienstag gastiert Hallein in Siezenheim.