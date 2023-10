Austria Salzburg: Schock trotz Platz eins

Die Violetten müssen wohl lang auf Routinier Christoph Bann verzichten.

Nach vielen kleineren Verletzungen war Christoph Bann in den vergangenen Wochen wieder auf einem sehr guten Weg. Der 28-Jährige stand im Salzburg-Derby gegen Red Bull Salzburg überraschend in der Startelf und spielte gegen den Bundesligisten eine sehr gute Partie. "Er ist gestärkt aus einer schwierigen Phase herausgekommen. Christoph war wieder voll da", erklärt Austria-Trainer Christian Schaider, der nun wohl lang auf seinen Routinier verzichten muss. Bann zog sich am Samstag in der Anfangsphase gegen St. Johann höchstwahrscheinlich einen Kreuzbandriss zu. "Ohne Fremdeinwirkung. Dieser Ausfall tut der gesamten Mannschaft und dem Trainerteam weh. Der Sieg rückt für uns alle in den Hintergrund", sagt Schaider.

Trotz 0:1-Rückstand und Bann-Ausfall kämpften sich die Violetten gegen St. Johann ins Spiel zurück. Yannic Fötschl (29.), Johannes Zottl (54.) und Marinko Sorda (89.) drehten das Duell mit ihren Toren. "Wir hatten sehr viele Chancen und haben am Ende hochverdient gewonnen. Vor allem mit der zweiten Halbzeit bin ich sehr zufrieden", analysiert Schaider, dessen Mannschaft den Patzer von Saalfelden somit ausnutzen konnte und wieder auf Platz eins der Westliga steht.

Zu Ende ist dagegen der Erfolgslauf von St. Johann. Die Pongauer kassierten nach drei Siegen in Serie in Maxglan wieder einmal eine Niederlage. "Der Gegner war einfach besser. Wir hatten zwar auch ein paar Chancen, die Austria aber mehr und bessere", gesteht St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser. Goalie Dominik Waltl, der in Maxglan einen Elfmeter von Matthias Theiner parieren konnte, und Co. gastieren in der nächsten Runde bei den Altach Amateuren. Die Austria reist nach Imst.