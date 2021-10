Austria Salzburg steigt nach Krimi in die Westliga auf

Dank Marco Hödls 2:1-Siegtreffer in Grünau kommt es nicht zum Showdown gegen Saalfelden, das das Verfolgerduell gegen Kuchl 1:0 gewann, um das zweite Westliga-Ticket. Nach St. Johann ist auch die Austria vor der abschließenden Runde in der Regionalliga Salzburg nicht mehr aus den Top-2 zu verdrängen.

Die Austria hätte es natürlich noch spannender machen können und den Einzug in das überregionale Play-off der sechs besten Regionalligisten aus Westösterreich erst im Heimspiel gegen Verfolger Saalfelden fixieren können. Doch auch das Duell in Grünau war am Samstag kaum an Spannung zu überbieten. Der von Franz Aigner betreute Flachgauer Nachzügler erwies sich als starker Herausforderer und ging durch Moussa Dembele früh in Führung. Der Angreifer ließ Austria-Tormann Manuel Kalman mit einem platzierten Schuss in der zehnten Minute keine Abwehrchance.

Wiedl und Hödl drehen das Spiel - Pertl verschießt Strafstoß

Danach kamen beide Mannschaften gefährlich vor das gegnerische Tor. Der Ausgleich wollte den Gästen aber erst nach dem Seitenwechsel gelingen. Florian Wiedl stellte auf 1:1. In einer abwechslungsreichen zweiten Halbzeit vergab Grünau-Kapitän Thomas Pertl nach einer Stunde einen Elfmeter. Er schoss neben das Tor. Auf der anderen Seite scheiterten Marco Hödl und Christoph Bann.

Austria und St. Johann im Fernduell um den Titel

Ein Remis hätte der Austria nur im Vergleich mit Verfolger Kuchl gereicht. Saalfelden wäre mit einem Sieg, den die Saalfeldener wenig später tatsächlich einfuhren, aber auf drei Punkte herangekommen und hätte dann mit einem Erfolg bei der Austria den zweiten Platz fixieren können. Doch Hödl ersparte das Finale und traf in der Nachspielzeit nach Assist von Manuel Krainz zum 2:1-Erfolg. Die Violetten messen sich nun mit St. Johann, das am Freitag in Grödig erfolgreich war, im Frühjahr in der Westliga. Zuvor geht es im Fernduell aber noch um den Herbstmeistertitel. Ein Punkt trennt das Spitzenduo.