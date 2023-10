Austria Salzburg: Trainer Christian Schaider hat Aufstieg noch im Hinterkopf

Die Austria führt die Tabelle auch nach dem 2:2 in Imst weiterhin an. Christian Schaider hofft noch auf Sinneswandel beim Thema 2. Liga.

Noch-Präsident Claus Salzmann hat in den vergangenen Wochen mehrmals deutlich gemacht, dass für die Austria die Rückkehr in den Profifußball im kommenden Sommer zu früh kommen würde. Und auch Neo-Obmann David Rettenbacher gab sich beim Thema 2. Liga zurückhaltend. Auf einen Sinneswandel im Vorstand hofft weiterhin Trainer Christian Schaider. "Ich wurde bis jetzt noch nicht offiziell informiert, dass der Aufstieg im Sommer nicht möglich wäre. Deswegen hoffe ich weiterhin, dass wir bei einem etwaigen Meistertitel raufdürfen", betont der Bayer.

Das Prozedere ist klar: Bis November müsste die Austria eine geprüfte Bilanz abgeben und bis März den Lizenzantrag einreichen. Die Probleme der Violetten sind hinlänglich bekannt. Neben den infrastrukturellen Problemen - das Stadion in Maxglan ist nur bedingt für den Profifußball tauglich und ein Ausweichen nach Grödig nicht möglich - müsste auch beim Budget kräftig nachgebessert werden. Derzeit kalkulieren die Austria-Verantwortlichen in der dritten Liga mit 300.000 Euro, in der 2. Liga würde man rund eineinhalb Millionen brauchen. Ohne Großsponsor wäre diese Lücke bis Sommer wohl nicht zu schließen.

Sportlich hätte der Aufstieg für Schaider, dessen Vertrag nur noch bis Sommer gilt und noch nicht verlängert wurde, Sinn. "Die Konkurrenz schläft nicht. Hohenems, Imst oder Saalfelden wollen in den kommenden Jahren auch rauf. Wenn wir in dieser Saison Meister werden, dann sollten wir es auch probieren. In den kommenden Spielzeiten wird es sicher nicht leichter."

Auf dem grünen Rasen reichte es am Samstag in Imst zwar nur zu einem 2:2, trotzdem führt die Austria die Tabelle der Regionalliga West weiterhin an. "In Imst kann man schon mal Punkte liegen lassen. Viel mehr ärgern mich die Umfaller gegen Röthis und die Altach Amateure", erklärt Schaider, der mit seiner Elf am kommenden Samstag zu Hause gegen Nachzügler Wolfurt wieder voll anschreiben will. "Gegen solche Teams dürfen wir uns keine Patzer leisten."