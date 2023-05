Austria Salzburg triumphiert im Landescup

Die Maxglaner setzten sich in einem spannenden Finale vor toller Kulisse in Eugendorf mit 3:2 gegen Kuchl durch und qualifizieren sich mit dem vierten Titel für den ÖFB-Cup. Marco Hödl traf gegen seinen künftigen Club, Yannic Fötschl gegen die "Ex".

Auf der Tribüne Bundesliga, auf dem Spielfeld zumindest Regionalliga. Austria Salzburg und Kuchl, die in der Liga noch um den Einzug in die Westliga kicken, lieferten sich am Mittwochabend vor großer Kulisse und bei bester Fußball-Stimmung in Eugendorf ein würdiges Landescup-Finale - mit dem besseren Ende für die Elf von Christian Schaider, der erstmals als Cheftrainer im Salzburger Cup triumphierte. Für die Austrianer ist es der vierte Landescup-Sieg - der erste seit 2014.



Kuchl verdient sich Führung

In der ersten Halbzeit hatte Austria Salzburg meist den Ball, Kuchl aber lange Zeit die besseren Chancen. Nachdem die anfangs druckvollen Maxglaner noch am ehesten bei einem Volley von Alexander Schwaighofer Gefahr ausgestrahlt hatten, fand Kuchls Milos Savic in der 18. Minute die beste Tormöglichkeit vor. Austria-Tormann Moritz Hutt, der Stammgoalie Manuel Kalman ersetzte, behielt im Eins-gegen-Eins aber die Oberhand.