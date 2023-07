Austria Salzburg: Über Wolfurt zum nächsten Topspiel - Salzburg-Derby im ÖFB-Cup

Die Violetten wollen sich in der ersten Runde des ÖFB-Cups keine Blöße geben. Im Cup-Derby duellieren sich Saalfelden und Bischofshofen.

Beim Fußball-Regionalligisten Austria Salzburg erinnert man sich noch gerne an die ÖFB-Cup-Saison 2022/23. In der ersten Runde warfen die Violetten den Tiroler Vertreter Telfs aus dem Bewerb und wurden mit einem Topspiel gegen Sturm Graz belohnt. Die Violetten konnten den Steirer Bundesligisten auf dem Weg zum Cupsieg zwar nicht stoppen, gaben in Graz aber auf und neben dem Spielfeld eine sehr gute Figur ab.

Und auch heuer träumt man bei den Städtern wieder von einem Highlight gegen einen heimischen Profiverein. Zuvor stellt sich in der Auftaktrunde aber der Vorarlberger Ligakonkurrent Wolfurt in den Weg. "Eine Mannschaft, die in der Offensive sehr gut besetzt ist, aber in der Defensive ihre Probleme hat", analysiert Austria-Trainer Christian Schaider, der sich mit seiner Mannschaft Samstagfrüh mit dem Bus auf den Weg Richtung Vorarlberg macht. Nicht mit dabei sein wird Florian Wiedl (verletzt), fraglich ist der Einsatz von Neuzugang Aaron Volkert. "Wir haben zuletzt zwei Wochen sehr gut trainiert und fahren optimistisch Richtung Wolfurt. Das Ziel ist klar: Wir wollen in die nächste Runde", betont Schaider, der vor allem vor dem groß gewachsenen Wolfurt-Torjäger Kubilay Kalkan und dem ehemaligen slowenischen Erstliga-Kicker Gašper Koritnik warnt.

Die restlichen beiden Salzburger Amateurvertreter im ÖFB-Cup stehen sich am Samstag im direkten Duell gegenüber. Saalfelden trifft zu Hause auf den regierenden Landesmeister Bischofshofen. Beide Teams setzen mit Johannes Schützinger und Raphael Laghnej auf neue Trainer und haben zudem einige neue Kicker verpflichtet. "Ich erwarte eine Partie auf Augenhöhe. Es hat bei beiden Clubs Veränderungen gegeben, deswegen ist es schwer, den Gegner einzuschätzen", betont Saalfelden-Coach Schützinger, der zumindest auf der Torwartposition keine Veränderungen vornehmen wird. Kilian Schröcker hat sich im internen Duell gegen Neuzugang Andreas Tokic durchgesetzt. "Beide haben sehr gut trainiert, ich sehe aber Kilian ein bisschen vorne. Deswegen wird er auch im Cup von Beginn an spielen."