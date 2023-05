Austria Salzburg und Kuchl stehen im Landescup-Finale - Austria-Torjäger wechselt in den Tennengau

Johannes Zottl schoss die Violetten im Landescup-Halbfinale zum Sieg gegen Hallein. Kuchl warf den Salzburger-Liga-Leader Thalgau im Elfmeterschießen aus dem Bewerb.

Vor einem Monat musste sich Hallein zu Hause der Austria mit 0:7 geschlagen. Am Dienstag konnte die Tennengauer das Duell mit den Violetten im Landescup-Halbfinale bis zum Schluss offen gestalten. Ohne Trainer Christian Schaider, der beruflich verhindert war, schoss Johannes Zottl den Favoriten mit einem Kopfballtreffer kurz vor der Pause (42.) ins Finale. Dort trifft die Austria am 17. Mai in Eugendorf auf Kuchl. Der Titelverteidiger kegelte am Dienstag Thalgau aus dem Bewerb. Nach einem 1:1-Remis nach 90 Minuten fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen. In diesem setzten sich die Tennengauer knapp mit 5:4 durch - Kuchl-Goalie Tommy Plainer avancierte mit einem gehaltenen Elfmeter zum Matchwinner.

Marco Hödl wechselt im Sommer nach Kuchl

Bereits vor dem Landescup-Duell konnte Kuchl den nächsten Sommerneuzugang präsentieren: Austria-Stürmer Marco Hödl, der ab Sommer aus beruflichen Gründen etwas kürzertreten muss, wechselt zu den Tennengauern. "Wir haben in Anif bereits erfolgreich zusammengearbeitet. Ich bin froh, dass er sich für uns entschieden hat und überzeugt, dass er uns weiterhelfen wird", erklärt Kuchl-Trainer Thomas Hofer, dessen Kader für die neue Saison immer konkretere Formen annimmt. Vor Hödl haben sich bereits Max Danner, Michael Perlak, Fabian Altmanninger (alle Anif), Fritz Kühleitner (Altenmarkt), Thomas Mauberger, Horst Nestaval und Simon Schilchegger (alle Adnet) für einen Wechsel nach Kuchl entschieden. "Der Kader steht im Großen und Ganzen. Ein junger Defensivspieler kommt vielleicht noch", sagt Hofer, der mit seiner Mannschaft im oberen Play-off der Regionalliga Salzburg noch alle Chancen auf die Qualifikation für die Westliga 2023/24 hat. In der kommenden Saison nicht mehr dabei sein werden dagegen Daniel Kraft, Adrian Vurbic, Elvin Pargan (alle Hallein), Tommy Plainer (Karriereende), Gabriel Lima (Ziel unbekannt) und Marko Milic.