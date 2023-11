Austria Salzburg stürmt in Unterzahl zum Herbstmeistertitel der Westliga - Grünau enttäuscht

In Unterzahl den nächsten Heimsieg fixiert

In der Halbzeit dürfte er die richtigen Worte gefunden und gute Umstellungen vorgenommen haben. In Unterzahl rissen die Austrianer das Spiel wieder an sich. Matthias Theiner traf in der 72. Minute zum 3:2, ein Eigentor der Vorarlberger besiegelte den siebten Sieg im siebten Westliga-Heimspiel dieser Saison. "Wir waren mit zehn Mann besser. Das war reiner Wille", betont Schaider, der ein positives Hinrundenfazit zieht. "Wir haben 15 Runden gut gearbeitet und sind zu Recht Erster - auch wenn wir es uns leichter machen hätten können. Jetzt müssen wir noch einmal alles geben."

Grünau enttäuscht, St. Johann punktet

Nur ein Zähler trennt jene zwei Salzburger Westligisten, die gegen den Abstieg spielen. Weil Grünau den Altach Amateuren zu Hause verdient 1:3 unterlag, näherte sich St. Johann mit einem 1:1 gegen den viertplatzierten Austria-Bezwinger Reichenau - der Pongauer Abwehrspieler Kadir Özkan traf dabei für beide Teams - in der Tabelle an. Grünau-Sportchef Helmut Rottensteiner war enttäuscht. "Wir haben uns nach dem 3:8 zuletzt eine Reaktion erwartet. Aber das war nicht Fisch, nicht Fleisch. Der Gegner wollte mehr", sagt er.