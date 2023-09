Austria Salzburg weiter nicht zu stoppen - BSK verliert und verzichtet auf Protest

Austria Salzburg ist das Maß aller Dinge in der Regionalliga West: Die Violetten besiegten am Samstag Kufstein mit 3:1 und feierten damit sechsten Sieg im sechsten Spiel. Einen Dreier holte auch Saalfelden. Eine knappe Pleite musste dagegen Bischofshofen hinnehmen.

"Ein hochverdienter Sieg", freute sich Austria-Trainer Christian Schaider, der im Heimspiel gegen Kufstein bereits nach acht Minuten jubeln konnte. Vor rund 1200 Zuschauern erzielte Lukas Alterdinger das 1:0. In der Folge blieben die Violetten am Drücker, scheiterten aber mehrmals am starken Tiroler Goalie Mario Stockreiter. In der 38. Minute war aber auch er machtlos: Marinko Sorda stellte nach einer sehenswerten Kombination auf 2:0. Nur drei Minuten später kamen die Gäste etwas überraschend zum Anschlusstreffer, die Austria ließ sich dadurch aber nicht aus Ruhe bringen.

Fötschl trifft nach Konter

Auch die zweite Halbzeit verlief einseitig. Die Austria machte Druck, konnte seine Chancen aber lange Zeit nicht nutzen. In der Schlussphase war es dann aber soweit: Nach einem Konter war Yannic Fötschl, der weiterhin in Topform agiert, zur Stelle und besorgte den 3:1-Endstand. "Die Mannschaft arbeitet seit Wochen sehr gut und ist derzeit in Topform. So kann es natürlich weitergehen", sagt Schaider.





Bischofshofen verzichtet auf Protest

Nichts zu holen gab es dagegen für Bischofshofen. Die Pongauer verloren in Imst mit 1:2. Nach einem 0:2-Pausenrückstand gelang Mohamed Khalil im zweiten Durchgang nur noch der Anschlusstreffer. Abseits des Platzes gab es eine faire Geste des BSK: Obwohl Grödig unter der Woche beim Landescupsieg gegen Bischofshofen mit Matthias Strobl einen Spieler eingesetzt hatte, der nicht spielberechtigt war, verzichten die Pongauer auf einen Protest. Der Fehler lag aber nicht beim Verein oder dem Spieler, sondern beim Verband. Der SFV gab EDV-Probleme für die verspätete Zusendung der Anzeige gegen Strobl an.

Saalfelden bleibt Austria auf den Fersen

Dank eines frühen Treffers von Lukas Moosmann (11.) feierte Saalfelden in Dornbirn einen knappen 1:0-Sieg. Die Pinzgauer konnten damit ihr fünftes Spiel in Serie gewinnen und sind damit weiterhin der ersten Jäger von Tabellenführer Austria Salzburg. Bereits am Freitag trennten sich St. Johann und Grünau mit 1:1.