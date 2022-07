Austria Salzburg: Zweiter Sieg und nächstes Stadionprojekt

Die Austria gewinnt Schlagerspiel in St. Johann und träumt von Stadion neben dem Flughafen.

Sportlich läuft es bei Austria Salzburg derzeit wie am Schnürchen: Auf den Cup-Erfolg in Telfs ließen die Violetten zwei Siege in der Regionalliga Salzburg folgen. Eine Woche nach dem 1:0 gegen Kuchl gewann die Elf von Trainer Christian Schaider auch das Spitzenspiel in St. Johann mit 1:0. "In den ersten 25 Minuten haben wir uns schwergetan, danach waren wir aber besser und haben verdient gewonnen. Mit sechs Punkten gegen Kuchl und St. Johann kann ich sehr gut leben", erklärt Schaider, ...