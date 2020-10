Austria-Sieg trotz schlechten Trainings

Die Violetten gewannen in Anif mit 2:0 und festigten damit den zweiten Tabellenplatz.

Mit strengen Coronaregeln ging am Samstag das Regionalliga-Duell zwischen Anif und Austria Salzburg über die Bühne. Die rund 300 Zuschauer wurden beim Einlass sogar in einem Zelt mit einem natürlichen Mittel desinfiziert. "Damit geben wir ein Signal ab, dass auch in Coronazeiten Fußball gespielt werden kann", erklärt Anif-Obmann Norbert Schnöll.

Sportlich waren die Anifer in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, scheiterten aber wieder einmal an der schwachen Chancenverwertung. Als Anif-Goalie Josef Stadlbauer kurz vor der Pause vom Feld flog, kippte das Spiel. Mit einem Mann mehr auf dem Platz übernahm die Austria das Kommando und schoss sich in der zweiten Halbzeit zu einem verdienten 2:0-Sieg. Ein Traumtor von Manuel Krainz und Torjäger Marco Hödl (Elfmeter) reichten den Violetten zum neunten Saisonerfolg.

"Aufgrund des zweiten Durchgangs verdient. Mit diesem Sieg haben wir Rang zwei abgesichert und können mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden sein", erklärt Austria-Trainer Christian Schaider, der mit der Trainingsleistung seiner Truppe unter der Woche nicht glücklich war. "Donnerstag und Freitag haben wir keinen guten Eindruck gemacht. Das hat man dann in der ersten Halbzeit in Anif auch gesehen."

Auch wenn die Meisterschaft am Montag nicht abgebrochen wird, hat die Austria am kommenden Wochenende spielfrei. Das geplante Duell gegen Kuchl muss auf November verschoben werden.