Austria ist bereit für "Spiel des Lebens" - Noch-Präsident fürchtet Trittbrettfahrer

Der Westliga-Tabellenführer holte im Schlager gegen Hohenems einen Punkt und geht ungeschlagen ins Cupderby gegen Red Bull Salzburg.

Matthias Theiner erzielte in Hohenems das 1:0 per Elfmeter.

Während sich Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg am Samstag mit einer 0:1-Heimpleite gegen Blau-Weiß Linz blamierte, lieferte die Austria eine gelungene Generalprobe für das Highlight am Dienstag ab. "Mit dem 1:1 in Vorarlberg können wir sehr gut leben. Mein Team hat gegen einen starken Gegner sehr gut gespielt", sagt Austria-Trainer Christian Schaider. "Hohenems hat ein sehr intensives Pressing gespielt, also eine gute Vorbereitung auf die Partie gegen den FC Salzburg."

Schaider hat die Bullen genau studiert

Der Sonntag stand bei den Violetten im Zeichen der Regeneration, am Montag folgt das Abschlusstraining. Schaider kann am Dienstag aus dem Vollen schöpfen, auch Mathias Hausberger, der in Hohenems mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist, ist spielberechtigt. Auch wenn die Favoritenrolle ganz klar verteilt ist, wittert Schaider eine kleine Chance: "Wir haben den Gegner studiert und werden mit einem klaren Plan in die Partie gehen. Meine Spieler sind hochmotiviert, für viele ist es wohl das Spiel des Lebens."

Defensiv wird im Fokus stehen

Während die Austria in der Regionalliga mit einem kontrollierten Spielaufbau, einer offensiven Ausrichtung und viel Ballbesitz glänzt, wird gegen Red Bull Salzburg wohl die Defensive im Fokus stehen. "Wir werden sicher etwas anders spielen. Und Blau-Weiß Linz hat uns am vergangenen Wochenende gezeigt, dass auch ein krasser Außenseiter den Meister und Champions-League-Teilnehmer ärgern kann", erläutert Schaider.

Claus Salzmann fürchtet Trittbrettfahrer

Noch-Präsident Claus Salzmann musste in den vergangenen Wochen mit seinem Team nicht nur das Cup-Highlight in Grödig planen, sondern auch seinen Nachfolger suchen. "Bis 1. Oktober mache ich noch weiter, wer mir nachfolgt, werden wir in Kürze bekannt geben", erklärt Salzmann, der für das Duell mit Red Bull nur einen Wunsch hat: "Das Ergebnis ist für mich nicht so wichtig. Für mich steht im Vordergrund, dass es abseits des Spielfeldes zu keinen Vorfällen kommt." Am Freitag hatte Salzmann die letzte Sitzung mit Vertretern der Fanclubs. "Alle haben uns zugesichert, dass es von ihrer Seite keine Probleme geben wird." Angst hat der Noch-Präsident vor Trittbrettfahrern: "Leute, die seit Jahren nicht bei einem Spiel waren und jetzt kommen, um für Ärger zu sorgen."