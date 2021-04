Austria träumt weiter von neuem Stadion

Weil die Anlage in Maxglan spätestens 2024 verkleinert werden muss, streben die Violetten weiterhin einen Stadionneubau an.

Dass das Stadion in Maxglan für einen ambitionierten Fußballverein alles andere als optimal ist, weiß Austria Salzburg schon seit Jahren. Nun drohen die Violetten im Sommer 2024 auch noch Teile der Anlage zu verlieren. Weil Grundstücksnachbar Stiegl Wohnungen errichtet und aus diesem Grund die Vereinbarungen mit dem Club nicht verlängert, müssen im Max-Aicher-Stadion die Fantribüne und im besten Fall nur ein Teil des Kunstrasens abgerissen werden. Bereits in diesem Sommer verliert der Regionalligist wohl die Genehmigung für das Flutlicht an ...