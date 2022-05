Austria-Trainer Schaider: "Der Vorstand weiß, dass wir gut arbeiten"

Austria-Trainer Christian Schaider bleibt trotz sechs Spielen ohne Sieg optimistisch und zieht seine Lehren aus der Schwächephase.

Auch in Schwaz war für Austria Salzburg nichts zu holen. Die Violetten verloren am Freitag in Tirol mit 0:1 und finden sich nach der vierten Niederlage in Serie weiterhin auf dem letzten Westliga-Platz. Im SN-Interview spricht Austria-Coach Christian Schaider über Gründe der Negativserie, seine Lehren und die Ziele für die verbleibenden vier Spiele.

Ihr Präsident Claus Salzmann war überzeugt, dass in Schwaz der erste Sieg gelingt. Warum hat es wieder nicht geklappt? Christian Schaider: Weil Schwaz aus einem ...