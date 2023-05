Austria-Trainer Schaider schlägt Alarm: Mehr Geld oder Abstiegskampf

Die Rückkehr in die Regionalliga West ist für Austria Salzburg nur noch Formsache. Trotzdem schlägt Trainer Christian Schaider Alarm.

Nach dem 2:0-Auswärtssieg in Grünau feierten die Kicker von Austria Salzburg am Samstag in der Kabine den Aufstieg in die Regionalliga West. Zu 100 Prozent fixiert ist die Teilnahme an der dritten Liga zwar noch nicht, es müsste im Saisonfinish aber schon sehr viel daneben gehen. "Wenn man ganz genau ist, dann fehlt uns noch ein Sieg. Den werden wir sicher auch noch holen", erklärt Austria-Trainer Christian Schaider, der mit seiner Mannschaft am Mittwoch die Chance auf einen Titel hat. Kapitän Matthias Theiner und Co. treffen im Landescup-Finale in Eugendorf auf den Ligakonkurrenten und Titelverteidiger Kuchl. "Dieses Spiel wollen wir natürlich unbedingt gewinnen. Meine Truppe ist sehr gut in Form, deswegen fahren wir mit großer Zuversicht nach Eugendorf."

Fragezeichen hinter einem Trio

Mit der sportlichen Entwicklung kann die Austria sehr zufrieden sein, abseits des Platzes ziehen aber wieder einmal Gewitterwolken auf. Laut derzeitigem Stand wird das Budget für die kommende Saison um rund 25 Prozent gekürzt, diese Entwicklung gefällt Trainer Schaider natürlich nicht: "Wir brauchen mehr Geld, ansonsten können wir uns in der Regionalliga von der ersten Runde auf einen beinharten Abstiegskampf einstellen." Derzeit hat der Bayer für die neue Spielzeit 13 Feldspieler und zwei Torhüter im Kader. Während mit Niklas Seiler am Freitag ein weiterer Spieler seinen Vertrag verlängert hat, steht hinter Florian Wiedl, Matthias Theiner und Youngster Din Rahmanovic weiterhin ein Fragezeichen. Und ligataugliche Neuzugänge sind derzeit nicht zu finanzieren. "Dieses Trio werden wir wohl nur halten können, wenn wir das Budget erhöhen. Wir befinden uns laufend in Gesprächen, ob wir diesen Schritt gehen. Es würde natürlich zu Lasten der Entschuldung gehen, deswegen bin ich skeptisch", betont Austria-Präsident Claus Salzmann, der mit seinen Vorstandskollegen in den kommenden Tagen eine Entscheidung treffen wird.

Schaider nimmt Vorstand in die Pflicht

Trainer Schaider lobt Salzmann und seinen Stellvertreter David Rettenbacher für das Engagement, nimmt aber den restlichen Vorstand in die Pflicht. "Da erwarte ich mir mehr. Claus und David arbeiten hervorragend, vom Rest kommt zu wenig."