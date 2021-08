Austria-Trainer tritt auf die Euphoriebremse

Christian Schaider ist mit den Violetten auch nach der dritten Runde makellos. Trotzdem schiebt er die Favoritenrolle der Konkurrenz zu.

Neun Punkte, 8:0-Tore. Mit dem hochverdienten 3:0-Heimsieg am Samstag gegen Seekirchen hat Austria Salzburg den Traumstart perfekt gemacht. Für Trainer Christian Schaider kommt die Frühform nicht überraschend: "Die ganze Mannschaft arbeitet im Training überragend und gibt in den Spielen 90 Minuten Vollgas." Auch gegen Seekirchen standen die Violetten in der Defensive sicher und schlugen in der Offensive eiskalt zu. Vor allem Marco Hödl agiert derzeit in Topform. Der Goalgetter erzielte gegen Seekirchen seine Saisontreffer drei und vier und ist derzeit ...