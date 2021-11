Austria will trotz Aufstiegs den Kader umkrempeln

Torjäger Marco Hödl schießt die Violetten in die überregionale Westliga. Trainer Christian Schaider ist trotzdem nicht restlos zufrieden und kündigt im Winter personelle Veränderungen an.

Bis in die Nachspielzeit mussten die Austria-Fans am Samstag in Grünau zittern. Erst in der 92. Minute erzielte Marco Hödl das wichtige 2:1 und fixierte damit in der vorletzten Runde den Westliga-Aufstieg. "Die Erleichterung ist riesig. Der Verein will unbedingt in der Westliga spielen, deswegen war der Druck natürlich groß", betont Austria-Trainer Christian Schaider, dessen Mannschaft mit dem Sieg in Grünau zwei Saisonziele fixierte: "Neben der Westliga haben wir nun auch das ÖFB-Cup-Ticket in der Tasche."

Während einige ...