Austria zeigt sich im Stadtderby eiskalt

Die Violetten siegten beim SAK, ohne zu glänzen, mit 2:0 und bleiben Tabellenführer St. Johann damit auf den Fersen. Johannes Zottl gelang Traumtor.

Vor rund 900 Zuschauern hielt der SAK in der heimischen HCS-Arena bis kurz vor der Pause mit dem Favoriten Austria Salzburg gut mit, in der 41. Minute schlugen die Violetten aber zu. Nach einer Flanke versenkte Johannes Zottl den Ball per sehenswerten Seitfallzieher im Netz - 1:0. "Die Austria war in dieser Situation in Unterzahl, das Tor darf so nicht fallen", ärgert sich SAK-Trainer Roman Wallner, dessen Mannschaft zwar brav kämpfte, aber offensiv über die gesamte Spielzeit keine Akzente setzen ...