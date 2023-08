Austrias Jungkicker feierten eine Premiere

Die Violetten verloren in Leoben mit 1:4.

Nach einigen Vorbereitungsspielen war es am vergangenen Wochenende so weit. Die U15 der Salzburger Austria feierte ihre Premiere in der neuen bundesweiten Akademie-Liga. Zuvor hatten sich die Nachwuchskicker mit Plänen eines Fitnesstrainers auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereitet. Zudem war eine System-Umstellung erfolgt. Den Violetten war es gelungen, einen Platz in dieser Nachwuchsliga zu ergattern, da einige Lizenzen nicht in Anspruch genommen wurden. Das bedeutet, dass erstmals seit der Wiederauferstehung der Austria im Jahr 2005 ein Nachwuchsteam der Violetten in einer Akademie-Liga antritt. Die U-15 duelliert sich dabei mit den Teams des GAK, Horn, Amstetten, Hartberg, Leoben und St. Pölten.

Im ersten Spiel zogen die Maxglaner Jungkicker in Leoben gegen das Nachwuchsteam des DSV Leoben mit 1:4 (0:3) den Kürzeren. Nachwuchs-Leiter Sascha Gasthuber war mit der Leistung seiner Mannschaft nicht vollends zufrieden: "Wir haben gleich zwei Elfmeter verschossen und einige weitere Chancen vergeben, da ist in den kommenden Partien Luft nach oben."